Efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) visitaron el Centro Vecinal Mi Jardin, ubicado en la intersección de calles Holanda y Los Tulipanes, donde realizaron una exhibición de destrezas en conducción y manejo para deleitar a los presentes que se congregaron, en el marco del cierre por los festejos del Día del Niño, y vivir una jornada cargada de alegría y emoción, en la que además los pequeños pasearon en las motos con todas las medidas de seguridad, pudiendo sacarles una hermosa sonrisa.

 

 

Estas actividades, responden a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público y pretenden estrechar lazos interinstitucionales y, a la vez, concientizar sobre la importancia del uso del casco protector y la prevención de la siniestralidad vial.

 

 

