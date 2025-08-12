La organización Rallyceros, en conjunto con los municipios de El Alto, Valle Viejo y Capital, informa que continúan abiertas las inscripciones para la 4ª fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally, denominada Rally Camino del Cóndor, que se disputará los días 15, 16 y 17 de agosto.
Los pilotos y navegantes interesados en participar pueden inscribirse de manera rápida y sencilla a través del siguiente enlace: https://forms.gle/eMhCATiRR4HsWbpj9.
Desde la organización destacaron: “Estamos muy entusiasmados por la gran cantidad de equipos que ya confirmaron su presencia. Invitamos a todos los competidores a sumarse a esta edición, que contará con tramos mundialistas y paisajes únicos de nuestra provincia.”
El evento tendrá como epicentro el Predio Ferial Catamarca, donde estará ubicado el Parque de Servicios, y ofrecerá un recorrido con más de 80 kilómetros cronometrados, atravesando caminos emblemáticos.
CRONOGRAMA COMPLETO
📅 Viernes 15 de agosto
🔹 Shakedown – 1,37 km (15:00 a 17:00 hs)
🔹 Rampa de Largada – Plaza de la Alameda (20:00 hs)
📅 Sábado 16 de agosto
🔸 PE1: Tintigasta – Los Pedrazas I (22,45 km – 10:28 hs)
🔸 PE2: Los Pedrazas – La Cumbre I (7,40 km – 11:11 hs)
🔧 Asistencia – Hostería “Cuesta del Portezuelo”
🔸 PE3: Tintigasta – Los Pedrazas II (22,45 km – 13:09 hs)
🔸 PE4: Los Pedrazas – La Cumbre II (7,40 km – 13:52 hs)
📅 Domingo 17 de agosto
🔸 PE5: Estadio Bicentenario – Santo Domingo I (3,93 km – 09:33 hs)
🔸 PE6: Circuito Fariñango I (2,70 km – 09:56 hs)
🔧 Asistencia – Predio Ferial
🔸 PE7: Estadio Bicentenario – Santo Domingo II (3,93 km – 11:18 hs)
🔸 PE8: Circuito Fariñango II (2,70 km – 11:41 hs)
🔧 Asistencia – Predio Ferial
🔸 PE9: Estadio Bicentenario – Santo Domingo III (3,93 km – 13:04 hs)
🔸 PE10: Circuito Fariñango III (2,70 km – 13:27 hs)