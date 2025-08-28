Nota vista: 0

El juez de Control de Garantías N°3, Lucas Vaccaroni, dictaminó que Juan Ignacio Reyes Modotti, imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por ensañamiento, en grado de tentativa, en calidad de autor”, continúe detenido en el penal de Miraflores.

En la resolución, el juez no hizo lugar a lo solicitado por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, quien había pedido el cese de la prisión preventiva y la libertad del imputado, basándose en el informe de una Junta Interdisciplinaria —conformada por peritos oficiales y peritos de control— que concluyó que el imputado presenta una combinación de patologías (discapacidad intelectual moderada, trastorno del aprendizaje y trastorno del espectro autista) que afectan gravemente sus funciones ejecutivas y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

Para resolver, el juez llevó a cabo una audiencia de visu, en la que escuchó directamente a los profesionales intervinientes y a las partes antes de dictar la resolución. En la misma estuvieron presentes los abogados de la defensa y de la querella, junto con los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense: médica psiquiatra, neurólogo, psicopedagoga y psicóloga. También participaron los peritos de control: psicólogas, psicopedagoga, psiquiatra y neurólogo.