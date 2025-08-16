Nota vista: 0

Durante la madrugada de hoy, a las 01:40, a raíz de un llamado al SAE-911, efectivos de la Seccional Primera se hicieron presentes en la calle Zurita al 750, donde dialogaron con un joven de 18 años, quien manifestó que una mujer lo había amenazado con un arma blanca para luego sustraerle dinero en efectivo y darse a la fuga.

Con las características aportadas, los uniformados implementaron un rastrillaje por la zona y, en la esquina de Zurita y Tucumán, lograron detener a la presunta autora, de apellido Guerrero (23). Además, recuperaron la suma de setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos ($70.450) en efectivo, una cartera y un cuchillo tipo tramontina, que quedaron en calidad de secuestro.

Finalmente, la aprehendida fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que al damnificado se lo invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.