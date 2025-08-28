Nota vista: 0

El Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital llevan adelante “Salud en tu Barrio” con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso a los servicios de salud, especialmente para aquellos que viven más alejados de los Caps u hospitales.

En este marco, los profesionales estuvieron presentes en el B° Virgen Niña, donde realizaron 546 prestaciones de clínica médica, pediatría, cardiología, nutrición, enfermería, odontología, fonoaudiología, obstetricia, salud mental, laboratorio y vacunación, además de podología, trabajo social, farmacia y atención médica veterinaria.

El próximo operativo se realizará el martes 2 de septiembre en el B° La Quebrada, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.