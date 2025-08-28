Nota vista: 0

El Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital llevan adelante “Salud en tu Barrio” con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso a los servicios de salud, especialmente para aquellos que viven más alejados de los Caps u hospitales.

En este marco, los profesionales estuvieron presentes en el B° Virgen Niña, donde realizaron 546 prestaciones de clínica médica, pediatría, cardiología, nutrición, enfermería, odontología, fonoaudiología, obstetricia, salud mental, laboratorio y vacunación, además de podología, trabajo social, farmacia y atención médica veterinaria.

El próximo operativo se realizará el martes 2 de septiembre en el B° La Quebrada, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
