En el marco de la Semana de Tinogasta por su 312° Aniversario, se llevó a cabo una nueva edición de “La Noche de Tinogasta”, bajo el lema “Nuestra Identidad”, en la Plaza 25 de Mayo.

La velada contó con la participación de destacados elencos locales que revalorizaron la música, la danza y las tradiciones de la región. Se presentaron el Coro Municipal de Niños Voces de Alegría, el Coro Municipal de Jóvenes y Adultos Takichunku, el Ballet Huayrapuca con la obra “Somos Barro”, y el Ballet Municipal Danzas de Mi Tierra con “Los Vinos de Mi Tierra”.

El público también disfrutó de las presentaciones del Gimnasio Energym, la Escuela de Danzas Pucará, y el espectáculo de Leo Rasgido con su violín carpero.

Presentación del Poncho Tinogasteño

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el desfile de ponchos y la presentación oficial del Poncho Tinogasteño, proyecto que tuvo origen en una disposición del Concejo Deliberante e impulsado por el ex intendente Prof. Héctor Hugo Rodríguez.

Desde ahora, esta prenda se instituye como un símbolo de identidad y orgullo para toda la comunidad. En esta ocasión estuvo presente la artesana Alda Garnica, encargada de la confección del poncho que quedó oficialmente instituido, y que podrá lucirse en manifestaciones culturales o como prenda de vestir en cualquier ocasión.

Un cierre a puro baile

El broche final estuvo a cargo de Yulio Coronel, quien hizo vibrar a la plaza al ritmo del cuarteto, coronando una jornada cargada de cultura, tradición y alegría.

De esta manera, Tinogasta celebró un nuevo aniversario con una propuesta que puso en valor su patrimonio histórico, artístico y cultural, fortaleciendo el sentido de pertenencia de toda la comunidad.