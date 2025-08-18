Nota vista: 0

El Gobierno de Catamarca informa a todos los vecinos de Valle Chico que hoy, lunes 18 de agosto, se realizará el último día de empadronamiento para acceder a la Tarifa de Interés Social.

El operativo se llevará a cabo en la Plaza Magisterio, ubicada en la Avenida N° 12 y Avenida N° 27, en el horario de 16:00 a 19:00 horas.

Se insta a todos los interesados que aún no se han empadronado a acercarse en el horario y lugar indicados, ya que esta es la última oportunidad para poder ser beneficiarios de este programa. El empadronamiento es un paso fundamental para garantizar el acceso a tarifas sociales y promover la equidad en el acceso a los servicios.

El Gobierno de Catamarca informa a todos los vecinos de Valle Chico que hoy, lunes 18 de agosto, se realizará el último día de empadronamiento para acceder a la Tarifa de Interés Social.

El operativo se llevará a cabo en la Plaza Magisterio, ubicada en la Avenida N° 12 y Avenida N° 27, en el horario de 16:00 a 19:00 horas.

Se insta a todos los interesados que aún no se han empadronado a acercarse en el horario y lugar indicados, ya que esta es la última oportunidad para poder ser beneficiarios de este programa. El empadronamiento es un paso fundamental para garantizar el acceso a tarifas sociales y promover la equidad en el acceso a los servicios.