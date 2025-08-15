Nota vista: 0

El próximo domingo 24 de agosto el Parque Adán Quiroga se llenará de alegría y diversión con la gran celebración del Día del Niño: “Un Mundo de Colores”. Desde las 14:00 horas, las familias podrán disfrutar de una jornada especial con juegos, shows en vivo, sorteos con grandes premios, feria de emprendedores y muchas sorpresas.

La propuesta, organizada por el Gobierno Provincial en conjunto con la Municipalidad de la Capital, busca regalar a los niños y niñas de la ciudad un espacio de encuentro, recreación y entretenimiento, en un ambiente seguro y pensado para toda la familia.

El evento contará con espectáculos para todas las edades, actividades lúdicas y recreativas, además de la presencia de emprendedores locales que ofrecerán sus productos en una feria especialmente dispuesta para la ocasión.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde diferente y celebrar juntos el espíritu y la alegría de la infancia.