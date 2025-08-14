13.6 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Valle Viejo inauguró la Plaza de la Cooperación en el Loteo Rebellato 

Valle Viejo inauguró la Plaza de la Cooperación en el Loteo Rebellato 

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, junto al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, encabezaron este miércoles la inauguración de la Plaza de la Cooperación, ubicada en el Loteo Rebellato de la localidad de Polcos.

Este nuevo espacio público se destaca por incorporar esculturas de hormigas elaboradas en lata reciclada, una propuesta artística innovadora realizada por artistas catamarqueños que combina creatividad, conciencia ambiental y puesta en valor del talento local.

En la oportunidad participaron, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedelli; el senador por Valle Viejo, Mario Gershani; el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Alberto Barrionuevo; y autoridades municipales y vecinos de la zona.

En su mensaje, la intendenta Zenteno resaltó que “la Plaza de la Cooperación es un ejemplo de cómo el arte, la cultura y el cuidado del ambiente pueden unirse para generar espacios que promuevan la integración y la identidad comunitaria”.

Con esta inauguración, Valle Viejo continúa sumando obras que fortalecen el desarrollo urbano, generan sentido de pertenencia y consolidan a cada barrio como un punto de encuentro para las familias.

