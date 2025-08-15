Nota vista: 0

La Corte Suprema de Brasil anunció que 2 de septiembre comenzará el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, que determinará es responsable de planear un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva y si finalmente será detenido.

La decisión pondrá fin a un proceso penal que comenzó en marzo de este año. La causa señala que se acusa al exmandatario (2019-2022) de intentar impedir la toma de posesión de Lula tras su victoria en las elecciones de 2022.

Este viernes, fue la Primera Sala del máximo tribunal brasileño la que confirmó que el caso de Bolsonaro entra en su etapa final. El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, dispuso que el veredicto sea analizado en “sesiones extraordinarias” programadas para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, de acuerdo con un comunicado oficial.

Horas atrás, Bolsonaro había pedido ser absuelto y se declaró inocente de todos los cargos, argumentando que la acusación no se basa en «evidencia sólida» sino en «interpretaciones distorsionadas».