Este sábado por la tarde, alrededor de las 13:50, se produjo un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial N° 21, a pocos kilómetros de la localidad de Manantiales, en el departamento Santa Rosa.

El hecho involucró a un automóvil Ford Fiesta azul, en el que viajaban cinco personas oriundas de Tinogasta: una mujer de apellido Sánchez (29), dos hombres identificados como Rementería (50) y Carrizo (39), y dos niñas de 1 y 6 años, también de apellido Carrizo.

El otro vehículo implicado fue una camioneta Toyota blanca, conducida por un hombre de apellido Vera (44), domiciliado en Aquincila, quien transportaba un carro enganchado. De acuerdo a los primeros informes, el carro se habría desprendido de la camioneta e impactó contra el Ford Fiesta, generando el siniestro.

Como resultado del choque, los ocupantes del automóvil sufrieron diversas lesiones. Fueron asistidos y trasladados inicialmente al hospital de Los Altos. Luego, dos adultos fueron derivados al Hospital San Juan Bautista y la bebé fue trasladada al Hospital de Niños Eva Perón, en la capital, para recibir atención especializada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Los Altos, Subcomisaría de Alijilán y personal de salud de ambas localidades. La Unidad Judicial N° 12, bajo las directivas de la Dra. Emilce Luna, interviene en la investigación del hecho.