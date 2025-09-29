Nota vista: 0

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de 21 puntos impulsado por Washington para alcanzar un alto el fuego en Gaza y abrir la vía a un acuerdo político que ponga fin al conflicto.

“Es una oportunidad histórica para lograr la paz”, afirmó Trump tras recibir a Netanyahu en la Casa Blanca. El mandatario remarcó que ahora la decisión depende de Hamás: “Si Hamás acepta, todos los rehenes volverán a casa”.

El plan, atribuido al ex primer ministro británico Tony Blair, prevé un cese inmediato de hostilidades, la liberación de rehenes en un plazo de 48 horas y la retirada gradual de tropas israelíes. A cambio, se contempla la excarcelación de más de 1.000 prisioneros palestinos.