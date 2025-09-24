Nota vista: 0

A partir de octubre, el servicio del Bus Turístico propondrá nuevos horarios para los turistas y residentes que deseen recorrer la ciudad.

El servicio consiste en paseos de aproximadamente 2 horas y media con un guía que irá explicando las características del recorrido, mientras los pasajeros descubren en un cómodo y moderno transporte, los rincones más emblemáticos ubicados a apenas pocos kilómetros del casco céntrico.

De esta manera, a partir del próximo mes, los circuitos en los que se podrá conocer sobre la historia, la cultura, las bellezas naturales y la identidad catamarqueña, podrán realizarse los días martes, viernes, sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana, siendo el punto de salida la Cabina de Información Turística ubicada en Plaza 25 de Mayo.

Los martes el paseo contempla el paseo por dos de los atractivos turísticos más requeridos por los visitantes: La Fábrica de Alfombras, en el Predio Ferial y la Gruta de la Virgen del Valle, el destino obligado especialmente para devotos o interesados en practicar el turismo religioso.

Los viernes, el bus turístico visitará Bodega Michango y Casa de la Puna donde se podrá apreciar una exposición de prendas textiles y, durante los fines de semana largos se realiza la Feria de Artesanía y Diseño y se presentan artistas locales.

Los sábados, el paseo contempla visitar la Gruta de la Virgen del Valle y luego el Dique El Jumeal, mientras que los domingos el destino será el Pueblo Perdido de la Quebrada y recorrer nuevamente el Eco Parque de El Jumeal.

Cabe destacar que la agenda completa con horarios y detalles de las actividades de prestadores privados que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se puedeencontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.