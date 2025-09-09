Nota vista: 0

La delegación catamarqueña de boxeo partió rumbo a la provincia de Jujuy para participar del Torneo Regional de Mayores, certamen que convoca a los principales representantes del NOA en esta disciplina.

Antes del viaje, los pugilistas recibieron el aliento del presidente de la Federación Catamarqueña de Boxeo, Lic. Hugo Silva, y del vicepresidente, Dr. Nelson Silva, quienes resaltaron la entrega y la dedicación de cada uno de los integrantes del equipo, confiando en que tendrán una destacada actuación en la competencia.

Este torneo representa una instancia fundamental para poner a prueba el nivel de los boxeadores locales frente a rivales de otras provincias y consolidar el proceso de desarrollo que atraviesa el boxeo en Catamarca.

La delegación está integrada por boxeadores, entrenadores y dirigentes: