La delegación catamarqueña de boxeo partió rumbo a la provincia de Jujuy para participar del Torneo Regional de Mayores, certamen que convoca a los principales representantes del NOA en esta disciplina.

 

Antes del viaje, los pugilistas recibieron el aliento del presidente de la Federación Catamarqueña de Boxeo, Lic. Hugo Silva, y del vicepresidente, Dr. Nelson Silva, quienes resaltaron la entrega y la dedicación de cada uno de los integrantes del equipo, confiando en que tendrán una destacada actuación en la competencia.

 

Este torneo representa una instancia fundamental para poner a prueba el nivel de los boxeadores locales frente a rivales de otras provincias y consolidar el proceso de desarrollo que atraviesa el boxeo en Catamarca.

 

La delegación está integrada por boxeadores, entrenadores y dirigentes:

  1. Hasta 48 kg – Julio César Moreno

  2. Hasta 52 kg – Aarón Mercado

  3. Hasta 56 kg – Agustín Herrera

  4. Hasta 60 kg – Felipe Adauto

  5. Hasta 64 kg – Marcelo Calivar

  6. Hasta 69 kg – Mauricio Pereyra

  7. Hasta 75 kg – Ezequiel Carrizo

  8. Hasta 91 kg – Franco Ferreyra

  9. Más de 91 kg – Fabricio Carrizo

  10. Rodrigo Agüero – Técnico

  11. Bruno Tapia – Técnico

  12. Rodrigo Aybar – Árbitro

  13. Tamara Soto – Jurado

  14. Matías Miranda (FCB)

