La delegación catamarqueña de boxeo partió rumbo a la provincia de Jujuy para participar del Torneo Regional de Mayores, certamen que convoca a los principales representantes del NOA en esta disciplina.
Antes del viaje, los pugilistas recibieron el aliento del presidente de la Federación Catamarqueña de Boxeo, Lic. Hugo Silva, y del vicepresidente, Dr. Nelson Silva, quienes resaltaron la entrega y la dedicación de cada uno de los integrantes del equipo, confiando en que tendrán una destacada actuación en la competencia.
Este torneo representa una instancia fundamental para poner a prueba el nivel de los boxeadores locales frente a rivales de otras provincias y consolidar el proceso de desarrollo que atraviesa el boxeo en Catamarca.
La delegación está integrada por boxeadores, entrenadores y dirigentes:
-
Hasta 48 kg – Julio César Moreno
-
Hasta 52 kg – Aarón Mercado
-
Hasta 56 kg – Agustín Herrera
-
Hasta 60 kg – Felipe Adauto
-
Hasta 64 kg – Marcelo Calivar
-
Hasta 69 kg – Mauricio Pereyra
-
Hasta 75 kg – Ezequiel Carrizo
-
Hasta 91 kg – Franco Ferreyra
-
Más de 91 kg – Fabricio Carrizo
-
Rodrigo Agüero – Técnico
-
Bruno Tapia – Técnico
-
Rodrigo Aybar – Árbitro
-
Tamara Soto – Jurado
-
Matías Miranda (FCB)