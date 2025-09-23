La Provincia inauguró una obra estratégica que fortalece el suministro eléctrico para la industria, el sector productivo y los usuarios del sur de la ciudad.

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, los ministros de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, y de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, y autoridades provinciales, se inauguró la ampliación de la Estación Transformadora (ET) El Pantanillo, una obra que permitirá responder a la creciente demanda energética del sur de la Capital (Valle Chico y alrededores), el parque industrial y emprendimientos agrícolas/productivos.

Se trata de una inversión del Estado provincial que transforma la configuración de la ET, duplicando su capacidad y garantizando un servicio más eficiente tanto para los usuarios residenciales como para el sector productivo.

“Llevamos la subestación El Pantanillo de una potencia de 30 MVA a 60 MVA. Esto no solo mejora la calidad del servicio para el área industrial y productiva, sino también para toda la zona sur del Valle Central y el departamento Capayán. Esta obra es un trabajo que venimos desarrollando desde hace tres o cuatro años, que nos permite distribuir mejor la energía en la zona, mejorar nuestra calidad y atender el requerimiento de nuestros usuarios”, explicó Eduardo Cusillo, vicepresidente de Energía de Catamarca Sapem.