En el mediodía de ayer, a las 12:00, por requerimiento del SAE-911, numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) se constituyeron en el pasaje 1° de Mayo S/N°, donde dialogaron con una joven mujer de 25 años de edad, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente.

