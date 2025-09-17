Nota vista: 0

Argentina enfrentará a Alemania en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025, tal como lo determinó el sorteo que se realizó este miércoles en Bolonia, la ciudad italiana que será sede de la gran definición del torneo, del 18 al 23 de noviembre.

Camino a la gran final, el ganador de esta serie enfrentará en la próxima instancia al vencedor entre España y República Checa.

Por el otro lado del cuadro, el anfitrión y bicampeón Italia, se medirá ante Austria, mientras que Francia hará lo propio ante Bélgica.

El equipo capitaneado por Javier Frana viene de conseguir la clasificación a la instancia decisiva luego de un sólido triunfo por 3 a 1 en la serie frente a Países Bajos, donde ganó los dos primeros partidos de singles de la mano de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, y el dobles con la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Por su parte, el conjunto alemán logró una contundente victoria frente a Japón por 4 a 0, con Jan Lennard-Struff y Yannick Hanfmann al frente de los singles, y la pareja de Tim Puetz y Kevin Krawietz, en dobles. Justin Engel, en tanto, selló la serie con un triunfo en el último partido de single.