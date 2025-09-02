Nota vista: 0

En esta jornada de martes, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad, luego de que la ministra de Seguridad solicitara el allanamiento de periodistas y del canal de streaming Carnaval tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei que la Justicia prohibió divulgar.

“Me parece que lo que hizo es un acto de desesperación y de amenaza típico de Bullrich, quien obviamente no sabe más que hacer que reprimir y amenazar. Pero ahora se ha metido con ustedes, con los periodistas, y me parece que ameritaba denunciarla por abuso de autoridad”, afirmó el abogado.

En declaraciones radiales, Dalbón añadió: “Si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella y por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad”.

La presentación se fundamentó en el pedido de la ministra para allanar tanto al canal Carnaval como a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, después de la circulación del presunto audio de la secretaria general de la Presidencia.

El lunes, el Gobierno había denunciado una supuesta operación de espionaje con el objetivo de debilitar la gestión de Javier Milei. Luego, la Justicia resolvió dictar una medida cautelar que impide a los medios difundir nuevos audios que involucren a Karina Milei.