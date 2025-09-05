Nota vista: 0

El militante libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como «El Gordo Dan», publicó este jueves un posteo ofensivo en el que atacó al senador del PRO, Luis Juez, y a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El mensaje, que fue borrado tras recibir un repudio generalizado, se produjo como reacción a la derrota que sufrió el Gobierno en el Senado con la ley de emergencia en Discapacidad.

Según supo Noticias Argentinas, el ataque del tuitero oficialista fue una consecuencia directa de la sesión en la Cámara Alta, donde la oposición se unió para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley, con un resultado de 63 votos a favor de la ley y solo 7 en contra.

Tras la votación, en la que Juez se pronunció en contra del veto presidencial, Parisini lanzó su agresión en la red social X. «Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei», escribió el militante.

La publicación generó una inmediata y masiva condena en las redes sociales, lo que obligó a Parisini a eliminar el tuit poco tiempo después de haberlo publicado.

El debate en el centro de la polémica fue por la ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, y que establece una actualización de las prestaciones para compensar la inflación y saldar deudas con los prestadores del sistema. La anulación del veto presidencial implica que el Poder Ejecutivo está ahora obligado a promulgarla.