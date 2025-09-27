Nota vista: 0

Vecinos relataron la tensión vivida en medio de las ráfagas y expresaron su preocupación por los daños materiales ocasionados. Las imágenes mostraron con crudeza cómo la tormenta dejó postes caídos en plena vía pública y sobre techos, generando riesgos para quienes habitan en la zona.

 

 

Desde el municipio recordaron que, ante este tipo de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 147 o utilizar la aplicación Cerca para realizar los reportes y solicitar asistencia.

 

Catamarca Despierta seguirá acompañando de cerca la situación de las familias damnificadas.

 

 

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
