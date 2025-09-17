Nota vista: 0

El dólar oficial operaba esta tarde a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización del Banco Nación.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicaba a $1.489,74 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con una suba de 1,05% en la jornada.

El mayorista se ubicaba en $1.474 sin cambios en la jornada y con una suba de 9,8% en el mes. El techo de la banda se ubica hoy en $1.474,40. El mayorista llegó a superar por 10 centavos el límite de flotación.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,0% hasta $1.483,90 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,8% hasta los $1.494,91.