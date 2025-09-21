Nota vista: 0

Días atrás, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los representantes de Tembo Capital, una firma privada de capitales enfocada en minería, interesados en invertir en la provincia. Participaron de la reunión el vicepresidente de Tembo, Chris Tonkin; el Partner, Tembo Capital, Mark Palmer.

Tembo Capital es reconocida por su experiencia técnica y financiera, con equipos especializados en geología, ingeniería, metalurgia, financiación minera y capital privado. Su estrategia se centra en invertir en empresas de minería junior y de mediano porte, especialmente aquellas vinculadas a metales necesarios para la transición energética, aplicando un enfoque de colaboración a largo plazo y aportando asesoramiento técnico, estratégico y financiero.

Las autoridades del fondo británico manifestaron que viajaron a nuestra provincia para analizar sus inversiones en el proyecto del grupo Minera Cordillera-3C. También se dialogó acerca de otros proyectos en la provincia, aprovechando que Catamarca cuenta con reservas minerales y un marco regulatorio favorable, y se exploraron líneas de acción que podrían incluir evaluación geológica, inversiones y mejoramiento de procesos metalúrgicos.