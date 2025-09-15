Nota vista: 0

El viernes, el Gobierno transfirió $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, tras el veto de Javier Milei a la ley que proponía un reparto automático de esos fondos.

Según los registros oficiales, la administración de Leandro Zdero recibió $2.500 millones por emergencia agropecuaria, la de Rogelio Frigerio $3.000 millones por desequilibrio financiero, la de Hugo Passalacqua $4.000 millones por emergencia hídrica y la de Maximiliano Pullaro $3.000 millones por emergencia climática. El monto otorgado superó ampliamente los $3.000 millones girados durante todo agosto.

La Casa Rosada decidió canalizar las transferencias en paralelo al relanzamiento del Ministerio del Interior, que recuperó rango ministerial bajo la conducción de Lisandro Catalán, ex vicejefe de Gabinete, quien juró este lunes.

Entre Ríos y Chaco mantienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA), lo que suma un componente político a las transferencias de cara a los comicios de octubre. En ambas provincias, los principales candidatos legislativos del oficialismo competirán aliados a los violetas. Frigerio y Zdero participaron la semana pasada en la primera reunión de la Mesa Federal, convocada por el Ejecutivo tras la derrota en la provincia de Buenos Aires.

La medida se conoció en la antesala de una semana clave en el Congreso: este miércoles la Cámara de Diputados debatirá la insistencia sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, vetadas por Milei, y el jueves el Senado buscará revertir el decreto que eliminó el esquema de reparto automático de ATN.