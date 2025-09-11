Nota vista: 0

El 10 de septiembre se concretó un paso clave para el desarrollo económico local con la inauguración del Instituto Municipal del Emprendedor (IME), una iniciativa impulsada por el intendente Gustavo Saadi, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad Capital.

El nuevo espacio, ubicado en la esquina de Rojas y Rivadavia, se convierte en el primero en su tipo en el norte argentino y el cuarto a nivel nacional. Su creación responde a una visión estratégica del jefe comunal, orientada a acompañar a los emprendedores con herramientas concretas que potencien sus proyectos y generen empleo genuino.

El IME es fruto de la continuidad del trabajo desarrollado por la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales. Este nuevo organismo centraliza en un solo lugar servicios de capacitación, asistencia técnica, comercialización y financiamiento.

Leandro Quiroga Barros presidirá el IME, que funcionará en un edificio especialmente acondicionado para ofrecer cursos, talleres y asesoramiento técnico. Además, los emprendedores podrán acceder a líneas de crédito accesibles a través de la Caja de Crédito Municipal, con tasas bajas y requisitos simples, una política diseñada para dinamizar la economía local y fomentar el empleo.

Con esta iniciativa, la gestión de Gustavo Saadi reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y social, apostando a la economía local como motor de crecimiento sostenible.