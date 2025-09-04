Se trata de la tradición que comenzó en la Copa América 2021, cuando la Selección levantó su primer título de la era Scaloni, y que desde entonces se convirtió en un ritual antes de cada compromiso importante. En las instalaciones del predio de Ezeiza, los tres se acomodaron como de costumbre, sonrieron para la foto y compartieron un momento que Tapia tituló en sus redes: “El mate sagrado, tridente con historia. Familia que se elige”.

La imagen rápidamente se volvió viral y se transformó en otro capítulo de la liturgia albiceleste que acompaña al equipo en cada cita trascendental. El detalle simbólico es que, a diferencia de otras veces, esta puede ser una de las últimas oportunidades en las que Messi aparezca en esa clásica postal, lo que le otorga un condimento aún más emotivo.