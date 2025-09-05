Nota vista: 1

La nueva infraestructura deportiva contará con un microestadio para casi 600 personas, una sala de tiro deportivo, un gimnasio, entre otros espacios.  

La obra del Polideportivo de las 1.000 viviendas cuenta con un avance del 90% y se convertirá en un nuevo Polo deportivo, cultural y social para la comunidad de la ciudad. Se prevé que su inauguración sea a finales de este mes.

Las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, junto al secretario de Deportes, Guillermo Perna, y el ministro Eduardo Andrada, recorrieron este jueves las obras de refuncionalización y puesta en valor del Polideportivo del Barrio Libertador II, más conocido como Mil Viviendas.

El renovado polideportivo, distribuido en dos plantas, contará con una cancha central multipropósito para básquet y vóley, tribunas para casi 600 espectadores, vestuarios, áreas administrativas, sala de prensa y reuniones. Además, se sumará un restaurante con explanada exterior, sala de primeros auxilios y sala de monitoreo para garantizar la seguridad integral.

En la planta alta, se ubicarán tribunas adicionales, una sala de tiro deportivo, un salón de baile y un gimnasio. El edificio, con una superficie total de 3.385 m², cumple con las normativas de accesibilidad y seguridad.

La reconstrucción del Polideportivo Libertador II busca revitalizar un espacio histórico de recreación y deportes, convirtiéndose en un punto de encuentro y desarrollo para toda la comunidad.

