Nota vista: 0

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que entre octubre y diciembre gran parte del país enfrentará temperaturas superiores a lo normal, lo que impactará en el consumo de energía por el uso de ventiladores y aires acondicionados.

La excepción será el noroeste (La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy), donde se mantendrán valores habituales. Córdoba será el epicentro del calor, con un 55% de probabilidades de superar el promedio histórico, extendiéndose hacia Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y Entre Ríos (50%). En el NEA y la Patagonia la chance de calor más intenso ronda el 45%.

En cuanto a las lluvias, el SMN prevé registros normales en la mayor parte del país, con excepciones: más precipitaciones en el NOA y menos de lo esperado en Mesopotamia, oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El escenario climático será clave también para la temporada de dengue, ya que la combinación de calor y lluvias determinará la proliferación del mosquito Aedes aegypti.