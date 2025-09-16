Nota vista: 0

El rugir de los motores volverá a sentirse en el sur catamarqueño con la disputa del Rally de Icaño x2, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre. La competencia tendrá un atractivo especial con la rampa de largada nocturna y un recorrido que combina velocidad, técnica y emoción en cada tramo.

El viernes 26 la actividad comenzará con el Shakedown en el Camping Plaza Fray Mamerto Esquiú (15:00 a 16:00 hs). Por la noche, el espectáculo se traslada a pleno centro con la Prueba Especial 1: Hostería – Anfiteatro (1,43 km – 20:00 hs), que además será la largada nocturna, una de las grandes atracciones del fin de semana.

El sábado 27 la acción se traslada a los caminos de Baviano – Sicha (18,30 km) y Estancia Rincón – B° Sumanpa (12,21 km), que tendrán dos pasadas cada uno. La asistencia estará ubicada en el Polideportivo, punto de concentración de equipos y fanáticos.

El domingo 28 será la jornada definitoria con seis pruebas especiales que se disputarán en los tramos B° San Cayetano – Ruta 2 (3,37 km) y Plaza de las Madres – Las Toscas (16,06 km), ambos con tres repeticiones cada uno. La asistencia estará nuevamente instalada en el Polideportivo, donde se vivirá la emoción de la gran definición.

📆 Cronograma Oficial – Rally de Icaño x2

📅 Viernes 26/9

🔹 Shakedown – 1,77 km (15:00 a 16:00 hs) – Camping Plaza Fray Mamerto Esquiú

🔸 PE1: Hostería – Anfiteatro (1,43 km – 20:00 hs)

📅 Sábado 27/9

🔸 PE2: Baviano – Sicha I (18,30 km – 10:23 hs)

🔸 PE3: Estancia Rincón – B° Sumanpa I (12,21 km – 10:51 hs)

🔧 Asistencia – Polideportivo

🔸 PE4: Baviano – Sicha II (18,30 km – 13:04 hs)

🔸 PE5: Estancia Rincón – B° Sumanpa II (12,21 km – 13:32 hs)

📅 Domingo 28/9

🔸 PE6: B° San Cayetano – Ruta 2 I (3,37 km – 08:33 hs)

🔸 PE7: Plaza de las Madres – Las Toscas I (16,06 km – 08:51 hs)

🔧 Asistencia – Polideportivo

🔸 PE8: B° San Cayetano – Ruta 2 II (3,37 km – 10:34 hs)

🔸 PE9: Plaza de las Madres – Las Toscas II (16,06 km – 10:52 hs)

🔧 Asistencia – Polideportivo

🔸 PE10: B° San Cayetano – Ruta 2 III (3,37 km – 11:35 hs)

🔸 PE11: Plaza de las Madres – Las Toscas III (16,06 km – 11:52 hs)