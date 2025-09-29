Nota vista: 0

El titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, pidió la remoción del legislador de La Libertad Avanza José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del cuerpo luego de que el libertario reconociera haber tenido un vínculo con el empresario Antonio Fred Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

«José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión», escribió en su cuenta de X.

“En enero del 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos. Es otra vez la campaña sucia del kirchnerismo que no quiere debatir las cosas que hay que hacer ni la miseria que ha hecho en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Espert en TN.

El diputado agregó que la “campaña sucia” viene desde que inició su pelea por la diputación en 2021: “No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narváez. Paso en el 2017 a Patricia Bullrich, que le quisieron tirar un muerto”.