La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de Catamarca, Lic. Raúl Jalil; el Intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda; el Diputado Nacional, Dr. Sebastián Nóblega; autoridades legislativas municipales y provinciales, y el candidato a Senador Provincial por la UCR, Prof. Hugo Bustamante, entre otros referentes locales. La comunidad acompañó masivamente este hito que fortalece la conectividad y el desarrollo urbano de la ciudad.

El Intendente Raúl Úsqueda destacó la importancia de la obra y la participación de todos los sectores en su concreción:

“Es una Terminal más cómoda, con más servicios, y debemos cuidarla porque es del pueblo. No importa quién la inicia o quién la termina, lo importante es que tenga beneficios para todos”.

Además, el jefe comunal resaltó el respaldo del Gobernador Jalil, que permitió completar la obra que quedó pendiente, y agradeció el esfuerzo de todos los que colaboraron en su concreción.

UNA TERMINAL QUE REFLEJA IDENTIDAD Y DESARROLLO

La nueva infraestructura no solo optimiza el transporte público, sino que se proyecta como un punto de encuentro y un símbolo de la identidad Fiambalense. Según Úsqueda:

“Representa un lugar de unión con nuestro país y con el mundo, y cubre una necesidad de mucha gente que día a día utiliza el transporte público. Hoy tienen una terminal moderna, más cómoda y con más servicios”.

El intendente vinculó la inauguración con el desarrollo económico y social de la región:

“Venimos de la empresa de Jim Deere, donde se inauguró la producción de carbonato de litio, lo que nos genera esperanza, porque aquí se van a generar fideicomisos mineros para transformarlos en grandes obras para todos los Fiambalenses. Se vienen mejores tiempos, más obras, y trabajaremos en conjunto con los ministros de la provincia y otras ciudades”.

MIRANDO HACIA EL FUTURO: DEPORTE, TURISMO Y UNIDAD COMUNITARIA

Úsqueda adelantó proyectos de impacto social y deportivo: la puesta en valor de las Termas de Fiambalá, un ícono histórico, que además de atraer turismo permitirá promover la actividad física y el deporte entre los jóvenes:

“Queremos conversar con el gobernador y empezar a planificar lo que necesitamos para el próximo año. Las Termas serán un espacio para la salud física y mental de nuestra juventud, fomentando hábitos saludables y oportunidades de crecimiento”.

En un claro mensaje de unidad y compromiso con la comunidad, el intendente se refirió también al contexto electoral:

“A elección está viniendo y quiero decirles que cada uno de ustedes sea libre para decidir. Lo venimos haciendo con el gobernador y queremos continuar así, con mucho diálogo y compromiso. Ojalá sigamos creciendo juntos, defendiendo la camiseta del pueblo, con valores, respeto y humildad. Después de cada elección, seguimos trabajando por Fiambalá”.

Con esta inauguración y la proyección de futuros proyectos, Fiambalá consolida un camino de modernización, bienestar comunitario y desarrollo sostenible, reflejando el esfuerzo conjunto de autoridades, trabajadores y vecinos. La nueva Terminal de Ómnibus se erige así como un símbolo de progreso, unidad y esperanza para toda la comunidad.