Este martes, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió una descompensación mientras cumplía prisión domiciliaria, tras haber sido condenado hace algunos días a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. El ex mandatario acusó varios problemas de salud en el último tiempo e incluso se realizó controles médicos de rutina el pasado domingo.

Fue el hijo del ex mandatario, el senador, Flavio Bolsonaro , quien lo anunció a través de su cuenta de X: «El presidente Bolsonaro se sintió mal recientemente, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja», explicó.

Bolsonaro cumple una dura condena de 27 años y tres meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en Brasil. Allí, el Supremo Tribunal Federal, lo encontró culpable de liderar una organización criminal para asumir el poder en 2022, luego de perder las elecciones contra Lula da Silva.

El hijo del ex presidente brasileño además mencionó: «Acudió al DF Star acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia. Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave».

Los problemas de salud de Jair Bolsonaro

En los últimos meses, Bolsonaro acusó varios problemas de salud que lo llevaron a ser atendido en centros médicos. Incluso el pasado domingo, al igual que en este caso, fue trasladado junto a un gran operativo policial al mismo sanatorio, el DF Star, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que duró siete horas. En lo que fue su primera salida tras ser condenado.

Algunos de estos problemas también se deben al ataque que sufrió en 2018, cuando fue apuñalado durante la campaña electoral de ese año, lo que luego le trajo complicaciones en la zona de su abdomen.