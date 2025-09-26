Nota vista: 0

Avanza la investigación sobre el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, causa que lleva el juez de Homicidios Gustavo Arribas por el asesinato de las mujeres, con alevosía, agravado por ser más de dos víctimas y en contexto de violencia de género.

Se trata de Martín Agustín Ozorio, conocido como el «gatillero» del hombre más cercano al narco peruano Pequeño J que sería quien ordenó a masacre contra las 3 jóvenes en Florencio Varela. Vivía en la Villa 21-24 conocida como Zabaleta, en la Ciudad.

Se le atribuye haber aplicado «diversos golpes de puño y diversos cortes que provocaron el deceso». En el pedido de captura se detalla que la acción fue «aumentando de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto», en relación a la tortura.