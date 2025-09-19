Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil anunció que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, llegará a Catamarca el martes próximo en el marco de una agenda de trabajo que viene desarrollando en distintas provincias. “Ya estuvo con varios gobernadores, con Jaldo, con Sáenz, hoy creo que está con Orrego y posiblemente el martes llegue a Catamarca”, señaló.

Convenio con Andalgalá

En diálogo con la prensa, Jalil también adelantó que este viernes cerrará la jornada en Andalgalá, donde firmará un convenio con el intendente local. “Nosotros vamos a continuar con las políticas sociales, con los caminos, con las rutas. No miramos ningún partido político, trabajamos con todos, respetamos la ideología y creo que ese es el camino”, expresó.

Entrega de viviendas

Las declaraciones se dieron tras la entrega de 175 viviendas en el Loteo Paco Rojas de la Capital, destinadas a profesionales, grupos familiares y solteros. El mandatario destacó que este tipo de obras permiten dar respuestas concretas a la demanda habitacional.

Críticas al bono

Consultado sobre los cuestionamientos opositores al bono otorgado por la Provincia, Jalil fue tajante: “Todos critican, nosotros estamos gestionando”.

Apertura internacional

Finalmente, el Gobernador repasó parte de su agenda con reuniones de carácter internacional. “Tengo una reunión con empresarios. Ayer de Londres, y hoy de China, muy contentos con lo que estamos haciendo y la apertura”, dijo.