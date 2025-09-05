Nota vista: 0

El próximo domingo, se llevará a cabo la experiencia de Astroturismo denominada “Harvest & Corn Moon – Cosmic Edition” referida a la “Luna de la Cosecha o del Maíz”, la luna llena más cercana al equinoccio de primavera.

La propuesta, cargo de Astro Space Tour, se llevará a cabo de 20 a 22 hs. en la Plazoleta Constructores de La Paz, ubicada en Av. Autonomía de Catamarca, cerca del Predio Ferial (frente al nuevo hotel de cuatro estrellas en plena construcción).

Según indicaron los organizadores, dicha luna tradicionalmente iluminaba los campos, ayudando a las comunidades a recolectar las últimas cosechas, en especial el maíz, alimento sagrado para muchas culturas originarias. Por eso también se la llama la Corn Moon o Luna del Maíz . Además, agregaron que en este 2025, la Luna brilla bajo el signo de Piscis, trayendo una energía de intuición, sensibilidad y renovación espiritual, perfecta para agradecer lo vivido y sembrar nuevas intenciones, como se siembran semillas en la tierra.

La experiencia se iniciará con una charla y luego, los participantes aprenderán a usar la aplicación Stellarium que permite ubicar estrellas, constelaciones y planetas en tiempo real directamente desde el propio celular, a señalizar el cielo con láser verde, podrán realizar una observación de con telescopios especiales, entre otras actividades. También podrá participar de sorteos y premios.

Consiste en una actividad con costo y con cupos limitados. En caso de mal clima, el evento se reprograma. Para reservas y consultas se deben comunicar al siguiente contacto: +54 9 3834-78-5595