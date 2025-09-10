Nota vista: 0

Entre este miércoles y jueves llegará a Buenos Aires el primer vuelo de ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos, en el marco de un operativo del gobierno estadounidense. Se trata de personas acusadas de infringir la ley federal en ese país, en casos vinculados a delitos migratorios, robos y violaciones.

Según trascendió, el traslado se realizará en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, que hará escalas en Bogotá y Belo Horizonte antes de aterrizar en Ezeiza. No se confirmó de qué aeropuerto estadounidense partirá la aeronave ni el número de argentinos que viajan a bordo. Clarín consignó que en Estados Unidos y Brasil circula la versión de que serían 16, aunque la cifra no fue ratificada por fuentes oficiales.

El medio brasileño Aeroin precisó que, según el sistema de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), el vuelo OAE-3642 tiene previsto llegar al aeropuerto de Confins, en Minas Gerais, a las 19:30 de este miércoles. Tras una escala de alrededor de dos horas, volverá a despegar hacia Ezeiza, con llegada estimada para la noche.

En gestiones anteriores, ya hubo argentinos deportados, aunque esos traslados se realizaron en vuelos comerciales y, en algunos casos, los expulsados fueron enviados a cárceles de El Salvador o aceptados por otros gobiernos latinoamericanos. Esta vez, los repatriados viajarán en una aerolínea contratada especialmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con el objetivo de repatriar migrantes irregulares.