En el marco de las actividades que se llevan adelante en la villa de El Rodeo por la Semana del Estudiante, el equipo de la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso se hará presente esta tarde en la Hostería de El Rodeo a partir de las 18 hs con la batalla del 3×3 Freestyle y Rap.

En la oportunidad se enfrentarán los ocho primeros competidores que lideran el ranking general del programa “3×3 Freestyle Básquet y Rap”, que se realizó este año en seis oportunidades recorriendo distintos espacios de la Capital y el interior de la provincia.

Además, en esta tercera jornada en honor a los estudiantes también tendrá lugar un torneo de triples en Básquet, con participación libre y entrega de premios y sorteos.

El Rodeo para la juventud

Del 18 al 21 de septiembre la villa veraniega de Ambato ofrece, bajo la organización de la Municipalidad de El Rodeo, el Gobierno de la Provincia, la Vicegobernación, Cámara de Diputados y otras entidades, una variada agenda de actividades destinadas a los jóvenes.

Durante cuatro jornadas, los estudiantes están disfrutando de juegos, premios, propuestas recreativas y bandas en vivo, en un encuentro pensado para celebrar en un ambiente sano, divertido y cuidado, teniendo como una de las principales atracciones la competencia entre colegios, que permite a cada curso sumar puntos y aspirar al gran premio final: $500.000 para el curso ganador.