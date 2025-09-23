Nota vista: 0

 

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, junto al Jefe del Área Programática N°6. Dr. Luis Leiva avanzaron en gestiones para la incorporación de profesionales médicos con el objetivo de reforzar la cobertura de guardias en la jurisdicción municipal.

 

Desde Los Altos municipio remarcaron que esta acción busca fortalecer el sistema de salud local, garantizando una atención más rápida, eficiente y cercana para los vecinos.

 

En este marco, Raúl Barot expresó: “El acceso a la salud es un derecho que debemos garantizar. Con la incorporación de más médicos para reforzar las guardias, buscamos dar tranquilidad a cada familia de nuestra comunidad, asegurando que reciban una atención rápida y cercana cuando más lo necesiten. Este es un paso más dentro de nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de salud local

 

 

