Ariel García Furfaro fue indagado este viernes en los Tribunales de Morón por una estafa de $15 millones. La denuncia fue realizada por el responsable de una compañía de logística que sostuvo que el empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que está apuntado por la Justicia por el caso fentanilo, sumó un nuevo conflicto judicial en una causa en la que está acusado de no pagar los viajes realizados entre el puerto de La Plata y Paraguay.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que Furfaro fue indagado durante varias horas por el delito de estafa en la Unidad Funcional de Instrucción N°5.

Para los fiscales del caso, Claudio Oviedo y Marisa Monti, estarían los elementos probatorios para avanzar hacia la acusación contra el señalado como autor.

Esta causa se inició tiempo atrás cuando el responsable de una empresa de logística manifestó que el acusado, entre el 15 de mayo y el 22 de noviembre de 2023, contrató dichos servicios para realizar más de 400 viajes entre el puerto de La Plata y Ciudad del Este, en Paraguay, pero nunca pagó.

En este sentido, Furfaro no realizó los pagos correspondientes, tuvo varias demoras y hasta entregó un cheque que fue rechazado.

Ahora, tras la declaración del acusado, se avanzarán con las cuestiones procesales para saber cómo quedará la figura del mega empresario, quien actualmente se encuentra detenido por el caso de fentanilo contaminado que ya provocó al menos 96 muertes.