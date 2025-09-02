Nota vista: 0

En medio de la crisis que atraviesa su Gobierno por los audios atribuidos a Karina Milei y la causa por las coimas en discapacidad, el presidente Javier Milei suspendió la visita a Las Vegas, por lo que no asistirá al show de su ex pareja Fátima Florez. De esta manera, únicamente irá a Los Ángeles para participar en un evento organizado por el economista Michael Milken.

“La eventual participación en Las Vegas fue materia de debate en el oficialismo, en plena escalada de la polémica en ANDIS, por lo que Casa Rosada prefirió evitar la sobreexposición”, informan desde la Casa Rosada, según publicó Noticias Argentinas.

El presidente partirá hacia Los Ángeles el miércoles por la noche, luego de participar del acto de cierre de campaña en Moreno, provincia de Buenos Aires. Cumplirá actividades entre el jueves y parte del viernes, y regresará al país el mismo 5 de septiembre, antes de las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7.

Karina Milei, por su parte, no formará parte de la delegación presidencial y permanecerá al pendiente de los detalles finales de la campaña. Durante su onceava visita a Estados Unidos, el presidente participará en una conferencia global con empresarios, fondos de inversión y banqueros organizada por Milken.

El viaje también contempla avanzar en la organización de un encuentro bilateral en la Casa Blanca con Donald Trump, a cargo del canciller Gerardo Werthein. El encuentro con empresarios hoteleros previsto para Las Vegas se trasladó a Los Ángeles y podría incluir la presencia del tenista Rafael Nadal. Además, la reunión con María Noel de Castro Campos, ingeniera biomédica con maestría en Ingeniería Aeroespacial y candidata a astronauta de 26 años oriunda de Salta, también se reubicó a esa ciudad.