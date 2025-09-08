Nota vista: 0

Tras los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el candidato a diputado nacional Fernando Monguillot expresó su visión sobre el mensaje que dejaron las urnas y subrayó la necesidad de replantear el rumbo económico con una mirada federal y realista.

“Cuando el pueblo se expresa en las urnas, todos debemos escuchar. Ayer Buenos Aires habló claro: la economía no funciona bien, falta un plan y la gente lo siente en su vida cotidiana. Ese mensaje se repite en cada rincón del país”.

Monguillot remarcó que la situación social y económica afecta directamente a las familias, especialmente en el interior del país. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de defender el bolsillo de los argentinos y cuidar los intereses de las provincias productivas como Catamarca.

“Nuestro desafío es defender el bolsillo de la gente, cuidar los intereses de las provincias del Interior productivo y construir proyectos que respondan a la realidad”.

El candidato subrayó que Catamarca tiene un rol clave que cumplir en el debate nacional. Y que, frente a un contexto de incertidumbre, hace falta madurez política y capacidad de diálogo.

“Catamarca tiene potencial, es parte de la discusión, y por eso quiero representar a cada catamarqueño en el Congreso de la Nación: para dar las discusiones y buscar los consensos que hacen falta para una Catamarca que crezca, se desarrolle y sea parte del entramado productivo del país”.