Esta mañana, en las instalaciones del Polideportivo Policial sobre Ruta Nacional N° 38, la Jefatura General de Policía —a través de la División Armería del Departamento Logística— hizo entrega de armamento reglamentario a los recientes egresados de las Escuelas de formación policial.

Los Oficiales Ayudantes y Agentes de Policía recibieron pistolas semiautomáticas calibre 9 mm. de las marcas Bersa, Browning y Taurus, además de sus respectivos cartuchos. Luego de la entrega, participaron de una práctica de tiro supervisada por instructores de la Dirección de Operaciones Especiales DOE Kuntur, en el polígono natural del predio.

La capacitación complementa los exámenes de idoneidad previamente aprobados y forma parte del proceso de incorporación activa de los nuevos efectivos, quienes ya se encuentran prestando servicio en distintas dependencias de la provincia.