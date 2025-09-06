Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión estratégica con David Dickson, CEO de Lake Resources, y Bárbara Cozzi, Country Manager de la firma en Argentina, con el objetivo de analizar los avances del proyecto de litio Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra.

En la reunión se dialogó sobre el estado del Informe de Impacto Ambiental y se evaluaron alternativas energéticas para garantizar que el emprendimiento se desarrolle bajo estándares de sustentabilidad.

En materia energética, Dickson explicó que Lake se encuentra evaluando distintas alternativas para asegurar una solución confiable y de largo plazo para el proyecto Kachi, incluyendo opciones para fortalecer la infraestructura y mejorar la integración con la red nacional. Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el avance de esta iniciativa.

Además, la compañía australiana viene de actualizar su Estudio de Factibilidad Definitivo (EFD), lo que le permitió reducir costos de capital y operativos, optimizar la calidad de los recursos y consolidar su alianza con la estadounidense Lilac Solutions, que aplicará su tecnología de extracción directa de litio (DEL) de cuarta generación. En este marco, la empresa gestiona su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El Gobernador destacó que la provincia apuesta a un modelo de desarrollo minero que combine la generación de empleo, el ingreso de divisas y el cuidado del ambiente. De la reunión también participaron el ministro de Minería, Marcelo Murúa.

El proyecto Kachi

Lake Resources controla cerca de 165.000 hectáreas en Catamarca, donde desarrolla un proyecto de salmuera de litio. Su iniciativa más importante es Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra, donde los estudios arrojaron una vida útil estimada de 25 años, con potencial de expansión, y en su primera fase apunta a producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería.

El proyecto se perfila como una de las principales fuentes de litio de alta pureza en Argentina, con potencial para abastecer la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.