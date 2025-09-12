Nota vista: 0

Luego de ausentarse debido a una infección urinaria que lo mantuvo internado durante algunos días, Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos de Boca y el club lo celebró con un mensaje elocuente: «Tu alegría es la nuestra, querido Miguel».

En los últimos días, Russo estuvo recuperándose en su casa, bajo evaluación de los médicos y a la espera de que le den el visto bueno para poder regresar a los entrenamientos.

La autorización para Russo llegó en la previa de un partido especial, porque el próximo domingo Boca visitará a Rosario Central, uno de los clubes de sus amores. De todos modos, la institución aún no confirmó oficialmente que el entrenador viaje junto al plantel, debido a que todavía los profesionales están siguiendo su evolución de cerca.

Tal como se puede observar en el video que compartió el Xeneize en sus redes sociales, mientras los futbolistas recibían las pecheras para comenzar la práctica de este jueves, el técnico salió al campo de juego y saludó uno a uno a sus dirigidos.