Nota vista: 0

En el cierre de la primera jornada del Torneo Clausura, San Lorenzo de Alem se impuso por 2 a 1 frente a Independiente de Primero de Mayo, en un duelo correspondiente a la Zona 2.

En el primer tiempo, San Lorenzo fue el que generó la primera situación clara con un tiro libre de Franco Contreras que pegó en el palo.

El encuentro se tornó áspero y ambos equipos quedaron con diez hombres tras la expulsión de Thomas Ponce en el “Santo” y de Marcos Cedrón en Independiente, por agresión mutua.

El elenco de Primero de Mayo golpeó primero: una buena jugada colectiva terminó en un centro de Axel Chaile desde la izquierda para que Leo Maza conecte de cabeza y anote el 1-0 a los 18 minutos.

San Lorenzo sufrió otra baja cuando Leonardo Rojas vio la roja directa por una infracción sin pelota a los 28 minutos. Minutos después, Independiente tuvo otra chance clara con una media chilena de Juan Cruz Herrera, que exigió al arquero.

En el complemento, los cambios le dieron aire a San Lorenzo y el recién incorporado Javier Bustamante marcó el empate a los 21 minutos, tras eludir a un defensor en el área y definir al primer palo.

La visita también se quedó con nueve jugadores luego de la expulsión de Brian Ramayo a los 23 minutos.

Finalmente, a los 38 minutos, un pelotazo largo encontró a Fernando Pedraza, que definió con precisión para decretar el 2-1 definitivo.

Así, San Lorenzo comenzó el Clausura con una victoria valiosa.