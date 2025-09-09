Nota vista: 0

 

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, junto al Coordinador de la Oficina de Empleo Municipal, firmaron nuevas actas en el marco del Programa de Empleo Independiente (PEI), destinadas a generar oportunidades para jóvenes emprendedores de la jurisdicción.

 

Las firmas corresponden a emprendimientos que serán financiados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través del Programa de Empleo Independiente (PEI), canalizado mediante la Agencia Territorial Catamarca y la Oficina de Empleo de Los Altos Municipio.

 

Al respecto, el intendente Raúl Barot destacó: “Este programa permite fortalecer los emprendimientos locales, generando mano de obra y un sustento económico para cada emprendedor”.

 

 

