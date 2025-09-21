Nota vista: 0

La Plaza del Aborigen se convirtió en el epicentro de la juventud y la cultura con la realización del Festival “Soy Joven”, un evento organizado por la Municipalidad de Valle Viejo en conjunto con Gobierno de la provincia.

Más de 15 mil personas se dieron cita para disfrutar de una jornada única que reunió a familias enteras, jóvenes y vecinos de todo el departamento en un espacio de encuentro y celebración. El festival ofreció una variada grilla de propuestas que incluyó batallas de rap y danza, la energía del folklore con Chacareros Folk, el talento local de Antonella Solohaga, el ritmo de Pura Fiesta y un gran cierre a pura emoción con la presentación de Lisandro Márquez, que hizo vibrar a todos los presentes con un repertorio cargado de hits y un estilo inconfundible. Su presentación coronó una jornada inolvidable.

“Soy Joven” no solo propuso espectáculos musicales, sino que también consolidó un espacio de expresión y participación juvenil, donde el arte y la música fueron protagonistas en una jornada pensada para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Provincia y el municipio de Valle Viejo ratifican su compromiso con la juventud y la cultura popular, generando actividades masivas que promueven la inclusión, el encuentro y el disfrute en familia.