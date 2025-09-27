Nota vista: 0

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen todo encaminado para lo que muchos llaman “la boda del año”. La pareja fijó la fecha del casamiento para el 20 de diciembre en la exclusiva estancia Dok Haras, en Exaltación de La Cruz, lugar elegido por varias celebridades para celebrar sus uniones.

Según trascendió en Intrusos, tras la boda los flamantes esposos se instalarán en Miami, donde la cantante ya posee una propiedad. Sin embargo, esta vivienda es utilizada por sus padres, por lo que planean comenzar una nueva vida en otro hogar de la ciudad estadounidense.

En medio de los preparativos, el productor Alejandro Stoessel desmintió la existencia de un acuerdo prenupcial, aclarando que no hay contrato previo al matrimonio. Actualmente, los novios se encuentran definiendo detalles: proveedores, auspiciantes y la elección del equipo audiovisual que registrará el evento.