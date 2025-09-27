Nota vista: 0

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen todo encaminado para lo que muchos llaman “la boda del año”. La pareja fijó la fecha del casamiento para el 20 de diciembre en la exclusiva estancia Dok Haras, en Exaltación de La Cruz, lugar elegido por varias celebridades para celebrar sus uniones.

 

Según trascendió en Intrusos, tras la boda los flamantes esposos se instalarán en Miami, donde la cantante ya posee una propiedad. Sin embargo, esta vivienda es utilizada por sus padres, por lo que planean comenzar una nueva vida en otro hogar de la ciudad estadounidense.

 

En medio de los preparativos, el productor Alejandro Stoessel desmintió la existencia de un acuerdo prenupcial, aclarando que no hay contrato previo al matrimonio. Actualmente, los novios se encuentran definiendo detalles: proveedores, auspiciantes y la elección del equipo audiovisual que registrará el evento.

 

 

 

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor