En la tarde de hoy, a las 13:00, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplieron con el traslado de un joven de apellido Correa, de 28 años, al Servicio Penitenciario Provincial en Miraflores, Departamento Capayán.

El procedimiento se realizó bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación.

Correa permanecía detenido en la Seccional Segunda, imputado por hurto simple en calidad de autor, lesiones leves en calidad de coautor y amenazas simples en calidad de autor. Una vez completados los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.