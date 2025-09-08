Nota vista: 0

En el arranque del Torneo Clausura, Villa Cubas se midió con Vélez Sarsfield en “La Leonera”, en un partido lleno de intensidad. El encuentro terminó 1 a 1, correspondiente al cierre de la Zona 3.

 

El conjunto visitante se puso en ventaja a los 23 minutos gracias a un potente disparo de Mario Córdoba desde fuera del área.

 

Sin embargo, el “León” reaccionó rápidamente y logró igualar el marcador apenas cinco minutos después, cuando Lucas Carrizo, en su primera presentación con la camiseta de Villa Cubas, convirtió en su debut como refuerzo.

 

De esta manera, ambos equipos iniciaron su participación en la Zona 3 repartiendo puntos.

 

 

