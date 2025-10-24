Nota vista: 0

Tras la lluvias que se registraron en la provincia, avanzan los trabajos de pavimentación y mejoras viales en distintos barrios de Valle Chico, ejecutados por la Dirección de Infraestructura Municipal en el marco del plan de mejoras serviciales.

Entre las tareas realizadas hoy se destacan:

  • Pavimentación con carpeta asfáltica en el Barrio 56 Viviendas, abarcando 8 cuadras.

  • Riego de imprimación con emulsión asfáltica en Calle 67 entre Avenida 22 y Calle 14, cubriendo 4 calles.

  • Colocación de hormigón en el Loteo Noriega (100 metros lineales) y en Av. Sal Gema (30 metros lineales).

  • Finalización de obras en el Pasaje 9 de Julio y en Barrio 920 Dársena.

  • Reparación de cordones y cunetas en Calle Neuquén, con 6 metros lineales intervenidos.

  • Movimientos de suelo en Barrio 40 Viviendas Norte y Barrio 30 Viviendas Sur.

  • Conservación de calzadas en Av. Costanera, Villa Eumelia y Barrio Ojo de Agua.

Según informaron desde la Municipalidad, estas intervenciones buscan optimizar la conectividad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, con el objetivo de que las calles de Valle Chico se encuentren en óptimas condiciones.

